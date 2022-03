Komst gesloten terugkeercentrum langs A12 in Zandvliet: "Er zou toch een windmolenpark op die plek komen?"

De plannen voor een gesloten terugkeercentrum in Zandvliet bestaan al enkele jaren, maar nu is de kogel eindelijk door de kerk en heeft de federale regering een beslissing genomen. Maar de districtsburgemeester van Zandvliet, Carl Geeraerts klaagt allereerst de gebrekkige communicatie van de regering aan: "We hebben deze beslissing vanochtend via de pers vernomen, terwijl het de 24ste februari al beslist werd. Gisterenavond laat pas is er naar ons een mailtje gestuurd", zegt Geeraerts.