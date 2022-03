Leerkracht Stefaan uit Ieper laat zelfbedacht werpspel "Leeuwentoren" produceren in China: "Zo'n 2.000 exemplaren"

Onderwijzer Stefaan Vanoplynes bedacht het spel 3 jaar geleden voor zijn klas. "Er kwam belangstelling uit Kortrijk en Gent. En ik liet enkele exemplaren van het werpspel maken. Het was een droom om er nog meer van te maken. Maar de stukken moeten van rubberhout gefabriceerd worden en dat is moeilijk te vinden. Via een kennis in Viëtnam heb ik een producent in China gevonden. En die heeft 2.000 exemplaren gemaakt om te verkopen."