Lier start met “Grote fietsknip”: weesfietsen worden gelabeld en op termijn weggehaald

In Lier start de “Grote fietsknip”. De weesfietsen zorgen voor overlast en hinder in het straatbeeld. Zo staan ze vaak in de weg voor voetgangers of nemen ze onnodige ruimte in fietsenstallingen in.

Daarom organiseren de stad en politie van Lier regelmatig acties om die weesfietsen te verwijderen.