Limburg.net merkt nog geen daling in het binnenbrengen van metaal, nu schroothandels het druk hebben

Maar in de containerparken van Limburg.net zien ze daar voorlopig nog geen effect van: "We zien sinds vorige zomer dat er een dalende trend is van het aantal kilo's metalen dat mensen binnenbrengen", zegt Ilse Luypaerts van Limburg.net. "Maar sinds begin dit jaar zien we een lichte stijging. Het is nu nog de vraag met de stijgende prijzen of we de komende weken opnieuw een daling gaan zien op onze containerparken."