Blog - Kremlin: "Kernwapens enkel inzetten bij existentiële dreiging", Zelenski: "100.000 mensen vast in Marioepol"

Zeker nog 100.000 burgers zitten in de fel belegerde zuidelijke havenstad Marioepol vast. Dat zegt de Oekraïense president Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap. "Het is een complete blokkade. Er is geen voedsel en water, en er zijn geen medicijnen. Burgers moeten constant schuilen, er wordt voortdurend gebombardeerd", beschrijft Zelenski de zorgelijke leefomstandigheden. Alles zou in puin liggen.



De president beschuldigt de Russen ervan de humanitaire corridors - de veilige vluchtroutes - te onderbreken door beschietingen of door opzettelijk terreur te zaaien. Zelenski geeft als voorbeeld een colonne dat gisteren zou zijn tegengehouden. "Overheidsmedewerkers en de buschauffeur zijn opgepakt", klinkt het. "Ondanks de moeilijkheden werden gisteren toch 7.026 mensen geëvacueerd."