Madeleine Albright, eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de VS, is overleden

Haar echte naam was Marie Jana Korbelova en haar vader werkte op de ambassade van Tsjechoslovakije in Joegoslavië toen het land bezet werd door nazi-Duitsland. Haar gezin kwam uiteindelijk terecht in Groot-Brittannië. Na de oorlog keerde het gezin terug, eerst naar Tsjechoslovakije en daarna opnieuw naar de ambassade in Joegoslavië. Door de machtsgreep van de communisten in eigen land had het gezin daar geen toekomst meer. Eind de jaren 40 emigreerde de jonge Korbelova met haar familie zoals vele landgenoten naar de Verenigde Staten waar ze tien jaar later staatsburger werd. Albright is de naam van haar echtgenoot met wie ze jaren werkte als journalist. Haar carrière maakte echter pas opgang nadat ze in Columbia een doctoraat in Internationale Betrekkingen had gehaald. (Lees verder onder de video).