Na emotionele open brief van zoon over moeder die verkracht is: impact op mentale gezondheid wordt onderschat

In 2021 heeft de commissie Financiële hulp van de FOD Justitie ruim 14 miljoen euro toegekend in 1388 aanvraagdossiers die werden ingediend door slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dat is het hoogste aantal in 7 jaar tijd. 25 procent van de aanvragen ging over opzettelijke slagen en verwondingen, 17 procent over zedenfeiten.