Mustafa Kör, nieuwe Dichter des Vaderlands: "Ik lijk verhaal voor Hollywood: man in rolstoel die tot zijn 25e nooit gedichten las"

Het stond niet in de sterren geschreven dat Mustafa Kör ooit Dichter des Vaderlands zou worden. Hij werd geboren in het gezin van een Turkse mijnwerker, die eerst in de Borinage en later in Limburg ondergronds werkte. Hij groeide op in Opgrimbie. Als jonge man raakte Kör verlamd bij een auto-ongeluk. Sindsdien zit hij in een rolstoel.