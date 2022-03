Nicaraguaanse president Ortega rekent af met verleden: celstraf voor dochter ex-presidente die hem van de macht verdreef

Zittend president Daniel Ortega (76) won in november de presidentsverkiezingen en begint zo aan een vierde opeenvolgende termijn. Belangrijke tegenstanders had hij niet tijdens die verkiezingen, want in de maanden ervoor werden niet minder dan 7 andere presidentskandidaten in de cel gegooid.

De vermoedelijk belangrijkste kanshebber om Ortega te verslaan, was Cristiana Chamorro (68). Net nadat ze had bekendgemaakt dat ze aan de verkiezingen zou deelnemen, werd ze opgepakt op verdenking van het witwassen van geld. Eerder deze week is ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar, die wellicht in huisarrest omgezet zal worden.