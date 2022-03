Volgende stap in bouw nieuwe zeesluis Terneuzen: dynamiet blaast vandaag oude middensluis op

De drie sluizen van Terneuzen - de Midden -, West-, en Oostsluis zijn de belangrijkste toegangspoorten van de havens van Gent en Terneuzen. De sluizen verbinden de Gentse haven met de Noordzee. Maar het toenemend aantal schepen stelde het sluizencomplex voor een groeiend probleem, want de wachttijden voor schepen bleven stijgen, met mogelijk grote economische gevolgen. Daarom is twee jaar geleden beslist om een nieuwe sluis te bouwen die één van de grootste ter wereld moet worden, om het toenemende aantal schepen het hoofd te bieden.

"Vandaag ondernemen we een nieuwe, belangrijke stap in de bouw van de nieuwe sluis", zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port. "Een ontploffing met dynamiet zal 1 van de 2 wanden van de Middensluis verbrokkelen. Die wand zit nu al in een folie en dan kan men de brokstukken achteraf makkelijk opruimen".