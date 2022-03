Oefening om nooddrinkwater uit te delen in Leuven goed verlopen

Bij de praktijkoefening die in Heverlee georganiseerd werd, waren 750 gezinnen getroffen door een tekort aan drinkwater. Ook een rusthuis en een school werden betrokken in de oefening. Een hypothetisch lek in de watertoevoer in de Broekstraat was de oorzaak voor het tekort. “Als het gaat om grotere calamiteiten, hebben we grote containers met flexibags die we kunnen vullen met drinkwater en op een lokale plaats kunnen zetten waar mensen zich kunnen bevoorraden.”