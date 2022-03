Oekraïense jongen speelt mee met scouts in Tessenderlo: "Hij werd direct meegetrokken in de groep"

De Oekraïense jongen wordt opgevangen in een gezin waarvan het zoontje al bij de scouts zat, waardoor hij dus gemakkelijk mee op sleeptouw werd genomen. En dat ging heel vlot, zegt groepsleidster Charlotte Aerts: "Het viel ook voor ons goed mee, omdat het een vlot kind was, dat direct meegetrokken werd in de groep." Als er al problemen waren met de taal, dan werd dat via Google Translate opgelost. Maar meestal kon hij goed mee door de spelletjes voor te doen. "Gewoon door mee te spelen met de andere kinderen, is dat helemaal in orde gekomen", vertelt Charlotte.