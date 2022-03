Onbekenden stichten brand met molotovcocktail in Brusselse Marollen

"Omstreeks 21.45 u werden de politiediensten verwittigd voor een voertuig dat in brand stond in de Krakeelstraat”, zegt parketwoordvoerder Sarah Durant. "De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven. Een onderzoek is lopend om na te gaan wat de oorzaak van de brand is.”

Volgens gerechtelijke bronnen gaat het duidelijk om brandstichting. Onbekenden gooiden een molotovcocktail naar de wagen, die volledig in de as werd gelegd. De eigenaar van het voertuig werd verhoord, maar verklaarde geen vijanden te hebben en niet te weten wie het op hem of zijn wagen zou hebben gemunt. De politie onderzoekt de zaak en zal onder andere de camerabeelden uit de buurt analyseren. Voorlopig werd er niemand opgepakt. Er raakte ook niemand gewond bij de brand.