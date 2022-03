"Meer vis in de Schelde dan gedacht": Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ging vissen aan het strand van Sint-Anneke

Er zitten ook wel degelijk veel vissoorten en garnalen in Schelde, waarvan we gewoon zijn ze te eten. Toch is het niet meteen een goed idee om je eigen vangst in de pan te zwieren. "De Schelde is toch lang een vergaarbak geweest van afval, zowel van onszelf als van de industrie. Heel veel daarvan is opgeslagen in de slikken waar de dieren op leven. Ze krijgen dat dus ook telkens binnen. En wij ook, als we ze zouden opeten."

Een voorbeeld is de paling. "Die zit hier heel veel, maar het is een heel vette vis en die slaat dus veel giftige stoffen op. Die zit ook voortdurend te woelen in de modder. Daarnaast zitten hier ook grijze garnalen, onze Noordzeegarnaal. Die zitten hier in enorme getalen, maar is hier vooral voedsel voor andere dieren. Andere soorten die hier veel zitten zijn snoekbaars, zeebaars, maar ook haringachtigen zoals de meivis of de fint. Die laatste plant zich ook in de Schelde voort."