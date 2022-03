Britse regering wil massaontslag bij P&O Ferries aanvechten: "Lijkt erop dat bedrijf de wet heeft overtreden"

P&O Ferries is een van de oudste rederijen in het Verenigd Koninkrijk. Ze zit al een tijd in financiële moeilijkheden. Met het ontslag van de 786 Britten en de vervanging door goedkopere werkkrachten wil de rederij naar eigen zeggen de toekomst van het bedrijf verzekeren. Het bedrijf zegt jaar na jaar 100 miljoen pond verlies te hebben geleden.

P&O Ferries is in handen van DP World uit Dubai. Het vervoert mensen en goederen tussen Engeland en het Europese continent. De Brexit en de coronacrisis hebben een zware impact gehad op de financiële toestand van het bedrijf. Daar zijn door de oorlog in Oekraïne nog stijgende energieprijzen bijgekomen.

Eerder op de dag bood Peter Hebblethwaite, de ceo van P&O Ferries, zijn excuses nog aan voor het massaontslag. "Ik wilde dat er een andere manier was", klonk het. Morgen moet hij in het parlement meer uitleg komen geven.