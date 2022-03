Oostende stuurt binnenkort rijbewijzen en reispassen op met de post naar je thuis

Vanaf volgende maand kunnen Oostendenaren hun rijbewijs en reispas met de post naar hen thuis laten opsturen. Nu moet je die documenten aan het loket komen ophalen. "Dat is niet gratis, maar het is een service die we aanbieden en als klant kies je of daar voor wilt betalen of niet", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Om een document op te sturen betaal je 13,95 euro. Daar komt 4,55 euro bij per bijkomend document. Voor wie de documenten zelf komt ophalen blijft het gratis."

Volgens de burgemeester is de service vooral bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het stadhuis te gaan. "We zien dat het niet altijd makkelijk is voor de mensen om hier te komen afhalen. Vaak zijn de persoonlijke of professionele situaties moeilijk te combineren met ook nog tijdens de openingsuren op het stadhuis geraken om iets af te halen. Vandaar dat er veel vraag is om documenten op te sturen, dan hebben ze ze sowieso. Het is een gemak", aldus Tommelein. Jaarlijks reikt Oostende een kleine 7.000 reispassen en rijbewijzen uit.