OverKop Zuid-West-Vlaanderen wint 50.000 euro voor project tegen jeugdarmoede

De antennepunten van OverKop in Zuid-West-Vlaanderen is het enige project in de provincie dat in de prijzen valt. OverKop Zuid-West-Vlaanderen is een organisatie van W13. Deze organisatie bundelt de belangen van 14 OCMW’s in de regio. OverKop heeft een huis in Kortrijk en Menen. “Het is de bedoeling is om toegankelijke plekken te creëren voor jongeren, zo genoemde "antennepunten". Vanuit vrijetijdsactiviteiten zetten we in op mentaal welzijn en het bestrijden van kwetsbaarheid en armoede. In 2022 en 2023 zetten we 9 antennepunten op in de regio”, zegt W13-voorzitter Philippe De Coene.

“Naast Etterbeek en Vilvoorde werd dit project bekroond in de hoogste categorie, waardoor ze een check krijgen van 50.000 euro”, zegt Wilfried Neven, vice-CEO van Ethias. “Die antennepunten, die de werking van de OverKophuizen moeten versterken in de hele regio, is een zeer interessant concept.”