Reeks aanbevelingen na noodweer vorige zomer in Wallonië: "Vooral belangrijk om te weten welke impact weer zal hebben"

"De voorspellingen van het KMI kregen geen vertaling naar de voorspelde waterhoogte", legt David Dehenauw, hoofd van de Weerkamer van het KMI uit. "Wat de Waalse hydrologische dienst deed was die voorspellingen omzetten in debieten, het aantal kubieke meter per seconde water dat voorbij een bepaald punt stroomt, maar dan moet je aan de beleidsmakers ook kunnen zeggen hoe hoog het water gaat komen in hun regio. Dat ontbreekt momenteel in Wallonië. Intussen is onze samenwerking met de hydrologische dienst wel al opgevoerd en is er zicht op een betere samenwerking."

Dehenauw benadrukt dat dat in Wallonië ook niet zo eenvoudig is. "In Vlaanderen wordt dat gedaan met de website Waterinfo, waar zij voorspellingen posten. In Wallonië, met de Ardennen en die topografie, blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn. Maar men gaat er wel een inspanning leveren om dat in orde te brengen, dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar het is een aandachtspunt dat door verschillende burgemeesters en gouverneurs naar voren is gebracht."