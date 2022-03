Paard dat zwaargewond raakte bij de storm in februari mag morgen terug naar huis: "Wonde is mooi hersteld"

"Het paard staat nu ongeveer 5 weken bij ons", vertelt dierenarts Shady Taghizadeh. "De eerste twee dagen was hij wel heel onrustig omdat hij het gewoon was om in de wei te staan en niet hier binnen. Maar voor de rest is het heel goed gegaan. We hebben elke dag wondverzorging gedaan, want de wonde was heel diep en ver onder de schoft. Maar ondertussen is die heel goed hersteld."