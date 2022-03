Minister Kitir maakt 2 miljoen euro vrij om Oekraïense kinderen op de vlucht beter te begeleiden

Door de oorlog in Oekraïne vlucht bijna elke seconde één kind, terwijl vele anderen achterblijven. Bedoeling is om met het plan kinderen beter te begeleiden en te beschermen van vertrek tot aankomst. Zo zouden ze minder kwetsbaar zijn voor mensenhandelaars, een groot probleem volgens Kitir. "25 procent van de kinderen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld, raken altijd in de handen van de verkeerde mensen. Dat mogen we absoluut niet toelaten. De meeste kinderen moeten het land nog verlaten en daarom moeten nu concrete acties komen."

Concreet betekent dat dat kinderen geregistreerd en gescreend moeten worden bij het verlaten van Oekraïne. "Dat gaat dan bijvoorbeeld over wie ze zijn, waar er familieleden van hen wonen en waar ze naartoe gaan, zodat ze beter kunnen opgevolgd worden", zegt de minister. Ook bij aankomst moeten lokale besturen de informatie krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld over eventuele opgelopen trauma's tijdens hun reis, zodat er betere hulp kan worden geboden.

Ook moeten er in Oekraïne zelf veilige havens komen voor zo'n 100.000 kinderen die in weeshuizen en zorginstellingen verblijven. "Poetin maakt dan ook totaal geen onderscheid tussen het bombarderen van gebouwen of het bombarderen van gezinnen of mensen. Daarbovenop zijn die kinderen al extra kwetsbaar. Unicef zal dan ook zorgen voor zogenaamde blue dots waar ze tijdelijk terechtkunnen, om daarna veilig het land te kunnen verlaten", besluit minister Kitir.

Ze benadrukt nog dat die 2 miljoen euro nog eens bovenop de financiële middelen komen die de regering eerder al voor Unicef heeft vrijgemaakt.