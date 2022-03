Premier De Croo: "Op Europees niveau groepsaankopen van gas organiseren om energieprijzen te drukken"

Wat die prijs dan precies moet zijn, is volgens De Croo nog niet bepaald. "Dat moet zijn bij een prijs die out of control is, die onaanvaardbaar is. Daarmee geef je dan een duidelijk signaal aan de markt, maar vooral ook aan de speculatoren op de markt, dat het zelfs de moeite niet is om te proberen dat soort transacties te laten doorgaan want die worden toch geblokkeerd."

Onder meer Duitsland en Nederland zijn gekant tegen dat voorstel, maar na de Europese top van twee weken geleden gaf De Croo al aan dat dat aan het veranderen is. “Je voelt dat iedereen toch wel begint in te zien dat de huidige situatie onhoudbaar is. We zijn als overheden massaal veel geld aan het uitgeven aan nationale maatregelen, maar het lost eigenlijk de kern van onze problemen niet op."