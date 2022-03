Air Force One geland, Amerikaanse president Biden klaar voor reeks ontmoetingen op topniveau in Brussel

De Amerikaanse president Joe Biden is vanavond met de Air Force One geland op Zaventem. Biden heeft morgen een drukke agenda af te werken in Brussel: hij woont in de voormiddag een uitzonderlijke NAVO-top bij, 's middags is er in het NAVO-gebouw een bijeenkomst van de G7 en in de namiddag zal hij ook nog enkele uren aanwezig zijn bij de EU-top.