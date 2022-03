Meer droogtestress, extra hittegolfdagen? Bekijk de klimaattoekomst van jouw gemeente in detail

Dit keer is een rapport gelanceerd met cijfers over de klimaatverwachtingen per gemeente en over adaptatiemaatregelen, hoe we ons dus beter kunnen aanpassen aan verwachte extremen zoals droogte, hitte of intense regen.

De provincies willen met de gebundelde gegevens gemeenten helpen hun klimaat- en adaptatiedoelstellingen te bereiken.

Zo wordt het buurtgroen in kaart gebracht (groen in steden is heel belangrijk voor afkoeling in de zomer) net als onder meer de verharding. Verharde bodems houden niet enkel meer warmte vast tijdens de zomer, ze verhinderen ook dat het regenwater doorsijpelt, wat belangrijk is voor het grondwaterpeil.