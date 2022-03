Hogeschool VIVES promoot gratis reanimatietrainingen van het Rode Kruis in West-Vlaanderen

10.000 Belgen krijgen jaarlijks een hartstilstand. De overlevingskans in België wordt slechts geschat op 8%. “De reden waarom het percentage zo laag ligt, is dat er te weinig gestart wordt met een hartmassage voor de aankomst van de ziekenwagen of de Mug”, zegt Eyiuwoko. "Omstaanders durven er niet aan beginnen of weten niet goed wat ze moeten doen. Daarom proberen we vandaag zo veel mogelijk mensen warm te maken om een gratis reanimatietraining te volgen via het Rode Kruis.”