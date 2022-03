Toerisme Oost-Vlaanderen start met reisbureaus voor mensen met beperking

"Het aanbod voor een daguitstap of vakantie voor mensen met een beperking is momenteel niet groot", vertelt David Talloen van Toerisme Oost-Vlaanderen. "Onze dienst bestaat er onder meer uit dat we zorgen voor aangepast vervoer, dat er ondersteuning is indien nodig en dat de begeleider gemakkelijk mee kan. Ook wordt er gekeken of er recht is op kortingen en er rekening wordt gehouden met het hele gezin."