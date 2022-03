Rusland wil uitvoer olie en gas niet langer laten betalen in dollars of euro's, maar in eigen roebels

Volgens Poetin zijn dat munteenheden van "vijandige landen" en is dat een reactie op de alsmaar groter worden westerse sancties tegen zijn land. Hij vindt dat het Westen het vertrouwen in de eigen munteenheden ondermijnd heeft en "dus is het logisch dat wij voor onze uitvoer naar de VS en de EU niet langer betaald worden in dollars, euro's of andere munten", zo zei Poetin aan het Russische persagentschap Interfax.

Tegelijk is de boodschap ook dat de uitvoer van olie en gas niet gehinderd wordt. Dat is logisch, want heeft Europa Russisch gas nodig, dan heeft Moskou ook de betaling daarvoor nodig, zeker nu de kosten van de oorlog in Oekraïne fors oplopen.