In Oekraïne is de cyberoorlog al jaren aan de gang, moet het Westen zich ook zorgen maken?

Middernacht in Kiev. Plots gaan de lichten uit in de Oekraïense hoofdstad, televisieschermen gaan op zwart. Op hetzelfde moment gaan in het noorden van de stad bij het energiebedrijf Ukrenergo alle alarmbellen af. Het is midden december 2016 en voor de tweede keer in amper één jaar tijd is Oekraïne het slachtoffer van een cyberaanval. Opnieuw is het doelwit een deel van het elektriciteitsnet. De daders? Unit 74455. Een groep Russische cybermilitairen, beter bekend als Sandworm.