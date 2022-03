Secundaire school in Mechelen moet na 1 jaar al sluiten na zeer negatief rapport onderwijsinspectie

"Het is zeer spijtig dat we die beslissing moeten nemen maar we kunnen niet anders, na het zeer negatieve rapport van de onderwijsinspectie. Dit is hard voor het team, voor de leerlingen en voor de ouders. Maar we mogen de lat niet lager leggen. Als het gaat over onderwijskwaliteit voor onze kinderen moeten we streng zijn", zegt Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA).