Voetbalclub KSK Ronse stopt na meer dan eeuw door financiële problemen 

Voetbalclub KSK Ronse kampt al even met financiële problemen. Maar de stad laat nu weten dat het doek definitief valt over de voetbalclub met stamnummer 38 met in totaal 340 jeugdspelers. "Alle ouders hebben een brief gekregen waarin staat dat ze meer uitleg krijgen op 1 april", klinkt het bij schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V).

KSK Ronse kent een rijke voetbaltraditie. De club bestaat al sinds 1908 en speelde meer dan 10 seizoenen in de tweede voetbalklasse. Onder meer Francky Dury was er ooit hoofdtrainer. De huidige voorzitter van KSK Ronse is Patrick Decuyper, ex-Zulte Waregem en ex-Antwerp.