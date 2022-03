Staalbedrijf Hercon nv uit Houthalen-Helchteren legt productie neer door materiaaltekort

Naast de hoge prijzen, zijn ook de leveringen een probleem: "De profielen komen niet binnen en we kunnen geen duidelijke levertermijnen krijgen. We zijn zelfs op de Nederlandse markt aan het kijken om profielen te kunnen bestellen. Maar ik denk dat we 300 ton staal in bestelling heb staan, maar dat we nog maar 20 ton geleverd heb gekregen."