Staatssecretaris Eva De Bleeker verloor tweeling en organiseert benefiet voor vzw Boven De Wolken

Het benefiet "Eva on the rocks" vindt plaats op zaterdag 30 april in zaal De Linde in Huldenberg en de politica hoopt een mooi bedrag bij elkaar te kunnen halen voor de vzw: “Er staat onder meer een walking diner op het programma en optredens van enkele speciale gasten, maar wie dat is hou ik nog even geheim. Ik kan je wel al vertellen dat partijgenoten Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert langskomen om een dj-set te draaien.”

Vzw Boven De Wolken bestaat uit vrijwilligers. Er is onder meer geld nodig voor kilometervergoeding en fotocameraverzekeringen. De vzw is ook actief in alle Vlaamse ziekenhuizen.