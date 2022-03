Stad Hasselt gaat in gesprek met studenten PXL, waarvan kunstwerk werd verwijderd in stadhuis

Uiteindelijk hebben de andere studenten geweigerd hun werken nog op te stellen. Het gesprek morgen is nodig om de plooien glad te strijken, zegt schepen Frank Dewael (Open VLD): "We willen graag van de studenten vernemen waar het voor hun fout zat en wij willen aangeven waar voor ons het probleem lag. We zitten hier binnen de muren van het stadhuis en we hopen dat de studenten begrijpen dat het geen expositieruimte of galerie is en dat we tot een overeenstemming komen over wat kan binnen 't Scheep."