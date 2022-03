Sint-Niklaas bezorgd om mogelijk illegale boskap in Sinaai

De stad Sint-Niklaas heeft aan het Agentschap voor Natuur en Bos gevraagd om te controleren wat er gebeurt in een klein bos in de Pater Christophestraat in Sinaai. Daar worden bomen gekapt, maar volgens buurtbewoners lijkt het alsof er veel meer wordt omgehakt wordt dan de bedoeling is. Indien blijkt dat er een overtreding is gebeurd, kan dat een juridisch gevolg krijgen.