Staking in de gevangenis van Hasselt: Geen bezoek en geen groepsactiviteiten

Voor de gedetineerden in Hasselt heeft de staking wel enkele gevolgen. "De helft van het personeel heeft een intentie om mee te staken en dus gaan we met de andere helft een regime uitbouwen dat mogelijk is", zegt directeur Paul Dauwe. "Dat heeft uiteraard gevolgen, want groepsactiviteiten zullen niet kunnen doorgaan, zoals lessen en sportactiviteiten. En er zal ook geen bezoek mogelijk zijn." Geplande videogesprekken met externen kunnen dan weer wel plaatsvinden.