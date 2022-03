Stralend lenteweer zorgt ervoor dat strandbars uitzonderlijk vroeg open zijn: “We hebben dag en nacht gewerkt”

"Voor ons zijn zulke dagen mooi meegenomen", zegt Kevin. "Want als het de komende weken opnieuw minder mooi weer wordt, dan zouden we spijt hebben dat we deze prachtige dagen niet meegenomen hebben. Als je ziet dat je buren ook alles op alles zetten om open te gaan, dan kan je niet achterblijven en dan zit er druk op de ketel. Maar we hebben hier een goede relatie met onze collega’s.”

Komend weekend zou het grootste deel van de strandbars in Knokke-Heist (en ook Blankenberge) open moeten zijn. “Na amper 8 dagen al drankjes uitschenken: het is ongezien”, zegt Kevin. “Volgende week zouden er nog enkele mooie dagen moeten zijn, maar daarna zal het weer wat omslaan. Maar op zich is dat geen drama: dan kunnen we onze werken hier op strand voortzetten. Er staan bijvoorbeeld nog geen zonnebedjes en hier en daar moeten nog wat zaken afgewerkt worden. Tijdens de paasvakantie zouden we dan helemaal klaar moeten zijn, maar nu ben ik al heel tevreden met wat er op het strand staat.”