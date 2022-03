Taliban sluiten Afghaanse meisjesscholen enkele uren na start schooljaar: "Mijn hart is gebroken"

In Afghanistan is het vandaag de eerste dag van het nieuwe schooljaar. De meisjes waren al aangekomen aan de schoolpoorten toen de abrupte beslissing van het ministerie van Onderwijs viel. Voor velen van hen voelt dit aan als een slag in het gezicht. Vorige week kondigde datzelfde ministerie aan dat de lessen voor iedereen, zowel jongens als meisjes, vandaag zouden herstarten. "Mama, ze lieten me niet naar school gaan. Ze zeiden dat dat niet mocht voor meisjes", zegt een meisje op beelden die via sociale media circuleren .