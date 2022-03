Tuin gouverneur in Hasselt misschien toch open voor publiek in 2023

Hasselt heeft weinig groen in de binnenstad en enkele grote tuinen zijn niet toegankelijk voor het grote publiek. Dat is onder meer het geval met de tuin van de ambtswoning van gouverneur Jos Lantmeeters in de Lombaardstraat. Er is al langer sprake om die tuin op een geordende manier toegankelijk te maken voor het grote publiek, maar de gouverneur wil daar niet meer van weten omwille van veiligheid en privacy. Hasselt heeft in april een overleg gepland hierover met Lantmeeters. “We hebben wat tijd nodig gehad als stad om ons verhaal te schrijven”, vertelt schepen Marc Schepers (Roodgroen+). “En ik denk dat nu de tijd rijp is om met de gouverneur in dialoog te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we dat tot een goed einde kunnen brengen.”