Screening via hielprik op aangeboren aandoeningen uitgebreid met zeven ziektes

Hiervoor konden ouders hun pasgeboren baby al gratis laten screenen op een reeks van twaalf aangeboren aandoeningen. Dat gebeurt via de zogenaamde hielprik of Guthrie-test waarbij een paar druppels bloed uit de hiel afgenomen worden. Door die screeningstest kunnen zeldzame ziektes vroeg opgespoord worden en kan dus ook de behandeling tijdig gestart worden. Op die manier kunnen ernstige handicaps of letsels voorkomen worden of kan het ziekteproces worden afgeremd.

De hielprik is niet verplicht, maar wordt in Vlaanderen in ruim 99 procent van de gevallen uitgevoerd. De laatste uitbreiding gebeurde in 2019 met de toevoeging van mucoviscidose. De test zal nu in drie fases uitgebreid worden met zeven extra ziektes: