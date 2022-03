Unieke vondst in centrum Ieper: intacte middeleeuwse kaaimuur

Dat er vondsten van de oude Ieperlee zouden opduiken bij de werkzaamheden van Aquafin, was verwacht. Maar dat een intacte kaaimuur van wellicht 50 meter lang aan de oppervlakte zou komen, is toch een verrassing. De archeologen hopen dan ook dat er in de aanleg van het nieuwe plein plaats zal zijn om de oude muur deels te bewaren én te laten zien. Onder een glasplaat bijvoorbeeld. De stad zal kijken wat er kan, want zo'n ingreep is niet in de toekomstplannen voor het plein voorzien. In elk geval worden er uitgebreid beelden genomen om alles in 3D te kunnen reconstrueren op de computer. Of de kaaimuur of een stukje ervan ook écht te zien zal blijven, moet de toekomst uitwijzen. Jan Decorte vindt van wel, schepen Philip Bolle (Vooruit) reageert.