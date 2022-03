Vijfde Grote Schelpenteldag legt verschillen bloot tussen Vlaamse en Nederlandse stranden

Uit de resultaten van de vijfde Grote Schelpenteldag afgelopen zaterdag blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de gevonden schelpensoorten aan onze Oostkust en in Zuid-Holland in Nederland. Het was de eerste keer dat de Nederlanders mee schelpen telden en met de hulp van wetenschappers de juiste naam gaven. In totaal werden 60.000 schelpen geteld. De top 5 blijft bij ons ongewijzigd.