VRT lanceert EDUbox over gezondheid voor jongeren

Wat hebben complexe problemen als klimaatverandering en verstedelijking te maken met de opmars van exotische muggen in Europa? En hoe zorgt ontbossing ervoor dat we alerter moeten zijn voor nieuwe ziektes?

Een antwoord op deze vragen is allerminst eenvoudig. Toch staat dit inzicht centraal in de EDUbox Gezondheid: Wetenschap voor een duurzame relatie tussen mens, dier en planeet, het kant-en-klaar lespakket van VRT voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

De leerlingen leren in eerste instantie bij over hoe de wereld er de afgelopen eeuwen op vooruit is gegaan en dat net die vooruitgang ons voor heel wat uitdagingen plaatst. Klimaatverandering, ontbossing, globalisering en verstedelijking zijn fenomenen die veranderingen op grote schaal in gang zetten.

Deze veranderingen vormen een bedreiging voor de gezondheid. Niet alleen van de mens, maar ook van andere dieren en van de planeet. Een mogelijke oplossing voor deze bedreigingen is blijven inzetten op wetenschappelijk onderzoek. De jongeren krijgen met deze EDUbox inzicht in de wetenschappelijke methode. Tegelijk krijgen ze ook tips aangereikt over wat ze zelf kunnen doen én wordt het belang van internationale samenwerking benadrukt. Want dezelfde problemen duiken overal ter wereld op.

Ten slotte gaan ze zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Als wetenschappers die onderzoek doen naar exotische muggen in ons land, moeten ze proberen een exotische muggenpopulatie terug te dringen. Daarbij zetten de jongeren de aangeleerde kennis om in de praktijk.

Bekijk hier enkele fiches uit de EDUbox en lees daaronder verder.