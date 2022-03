WikiLeaks-oprichter Julian Assange trouwt in gevangenis met zijn voormalige advocate

De Amerikaanse justitie wil de 50-jarige Assange laten terechtstaan wegens spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. Hij riskeert in totaal tot 175 jaar cel.



Assange wordt ervan beschuldigd samen met klokkenluider Chelsea Manning geheim materiaal van Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan gestolen en verspreid te hebben. Hij heeft volgens de VS daarmee het leven van Amerikaanse informanten in gevaar gebracht.

Uit de gelekte document van Assange zou moeten blijken dat de Amerikanen in Irak en Afghanistan oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Zo werd onder meer een video gelekt met de naam "Collatoral murder", waarin te zien is dat een Amerikaanse gevechtshelikopter in 2007 in Irak 12 Iraakse burgers en enkele journalisten van het Britse persbureau Reuters om het leven bracht. Medestanders van Assange zien de zaak als een aanslag op de persvrijheid.