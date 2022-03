Woonleningen fors duurder geworden

Meer rente betekent ook meer afbetalen voor hetzelfde kredietbedrag. "Als je vandaag 200.000 euro leent, betaalt je nu gemiddeld zo'n 1.005 euro per maand af", illustreert Immotheker. "Bij een rentevoet van 1,40 procent was dat 955 euro, of 50 euro minder". Over de hele looptijd betekent dat een verschil van zo'n 12.000 euro aan intrestbetalingen.

De klant kan de rentestijging wel nog wat ontwijken door voor een variabele rente te kiezen. "De kortetermijnrentes zijn bijlange na niet zo fel gestegen", illustreert Romain. "Voor een 3/3/3-formule kan je nog lenen aan 1,20 à 1,25 procent." Het risico bestaat dan wel dat je in de toekomst maandelijks meer moet afbetalen, maar dat zou je dan kunnen vermijden door de looptijd te verlengen.

Het is nog onduidelijk hoe de woningprijzen zullen evolueren als deze trend zich verder doorzet.