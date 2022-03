20 iconische momenten uit de geschiedenis van wielerploeg Quick Step in Roeselaars museum KOERS

Dries De Zaeytijd staat in Service Koers, de afdeling waar 10-tallen fietsen aan een haak hangen. “Voor de expo hangen hier heel wat Quick Step-fietsen en over 2 van die fietsen wil ik het hebben”, zegt De Zaeytijd. “Het zijn kleinere fietsen want ze behoren toe aan Paolo Bettini, de Italiaanse pocketwielrenner met een prachtige erelijst. Op de ene fiets won hij in 2006 het WK in Salzburg. Met de andere fiets voegde hij 2 weken later de Ronde van Lombardije toe aan zijn palmares. Het was een emotionele overwinning, Bettini reed in tranen de eindmeet over. Tussen de 2 overwinningen in is zijn broer omgekomen tijdens een verkeersongeval. Ik vind dat nog steeds een zeer emotioneel en dramatisch moment.”