Aantal oproepen zelfmoordlijn vorig jaar licht gedaald tegenover 2020, chatgesprekken wel fors toegenomen

De sterke toename van de chatgesprekken bij de zelfmoordlijn is er niet toevallig, zegt Kirsten Pauwels van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: "We weten dat de vraag naar chatgesprekken heel groot is bij vooral jongen mensen. Het gaat vaak ook om mensen die het moeilijk vinden om verbaal in gesprek te gaan over hun zelfmoordgedachten. We hebben in 2021 actie ondernomen om onze capaciteit op de chat te verdubbelen. We hebben de openingstijden in 2021 verdubbeld en dat vraagt natuurlijk meer vrijwilligers. die hebben we vorig jaar ook opgeleid."