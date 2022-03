Antwerp over "cruciale fout" rond Marc Overmars: "Nultolerantie en veilig werkklimaat is prioriteit"

De komst van Marc Overmars naar Antwerp blijft voor opschudding zorgen. Nadat enkele sponsors vandaag hebben laten verstaan dat ze de samenwerking zullen stopzetten, kijkt The Great Old in de spiegel en stelt het zijn communicatie bij. "Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht." Lees meer bij Sporza.