Bekaertfabriek eerste concreet voorstel voor nooddorp in West-Vlaanderen: “Ik hoop dat we het als gemeente niet moeten organiseren”

“Ik heb gehoord dat het de bedoeling is om een soort mini-maatschappij op te richten, met onder meer onderwijs binnen het nooddorp. Maar er zal altijd uitstroom zijn naar het gewoon onderwijs. In het onderwijsveld is bereidheid om ook mensen op te vangen. Maar daarin moeten we realistisch zijn. Er kunnen geen 200 à 300 kinderen opgevangen worden in het gewoon onderwijs. Want wij hebben maar 1000 plaatsen in de scholen in Ingelmunster. Daar kunnen niet zomaar eventjes 200 tot 300 kinderen bijkomen die de taal niet kennen.”