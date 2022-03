Daar is de lente, daar zijn de berkenpollen (en de niesbuien voor wie allergisch is)

Het merendeel van de bloemen van de berk is nog niet volgroeid, maar toch zijn de hoeveelheden gemeten stuifmeel niet te verwaarlozen. De concentratie blijft voorlopig beperkt tot 4 tot 23 korrels per kubieke meter lucht. Maar het mooie weer werkt de verspreiding van de pollen in de hand en de concentratie neemt elke dag toe. Wanneer die 80 korrels per kubieke meter bereikt, "zal de meerderheid van de allergische mensen symptomen ervaren", zegt Lucie Hoebeke, wetenschappelijk medewerker bij Sciensano.

Wanneer die drempel bereikt zal worden, en of het berkenseizoen even intens zal zijn als vorig jaar, is moeilijk te voorspellen. De hoeveelheid stuifmeel die jaarlijks wordt uitgestoten, varieert sterk en is soortspecifiek. "Over het algemeen lijkt het berkenseizoen echter steeds intenser te worden, net zoals dat van de els en de hazelaar. Dat fenomeen, dat gepaard gaat met de geleidelijke stijging van de temperatuur, wordt ook elders in Europa waargenomen."