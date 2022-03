Bestuurder van dodelijke crash tijdens politieachtervolging in de cel

Op zaterdagavond 12 maart werd de politie opgeroepen voor feiten van intra-familiaal geweld in Asse, bij een koppel dat gekend was bij de politie. Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, was de verdachte op de vlucht geslagen in een wagen met drie anderen. De man zat niet aan het stuur. Het voertuig werd even later opgemerkt door een politiepatrouille, die de achtervolging inzette. De bestuurder reed richting Brussel en dook er aan hoge snelheid de tunnels in. In de Leopold II-tunnel wilde hij een afslag nemen, maar hij miste zijn bocht en raakte de middenberm. De wagen ging meermaals over de kop en werd totaal verhakkeld. Een van de passagiers stierf ter plekke, de bestuurder en twee andere inzittenden, waaronder de verdachte van het intra-familiaal geweld, raakten gewond.