Pieter Gaudesaboos en Marieke Lucas Rijneveld winnen allereerste Boon-boekenprijzen

Marieke Lucas Rijneveld (°Nieuwendijk (NL), 1991) is als een komeet omhooggeschoten in de Nederlandse letteren. Hij - sinds begin dit jaar noemt de als meisje geboren Rijneveld zichzelf “hij” - debuteerde in 2015 met de poëziebundel “Kalfsvlies”. Daarna volgden de dichtbundels “Fantoommerrie” (2019) en recent “Komijnsplitsers” (2022) dat al weken in de Nederlandse bestsellerlijsten staat, een unicum voor poëzie. Rijneveld was ook gevraagd om het gedicht “The hill we climb” van de Amerikaanse Amanda Gorman te vertalen, maar na protest van sommigen binnen de zwarte gemeenschap zag hij daar van af.

Marieke Lucas Rijneveld publiceerde twee romans: “De avond is ongemak” (2018), die - in Engelse vertaling - de prestigieuze International Booker Prize won en “Mijn lieve gunsteling” (2020), die nu de Boon krijgt en tevens op de shortlist staat van de Libris Prijs die in het najaar wordt uitgereikt.